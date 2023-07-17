Шведський виробник засобів особистої гігієни Essity продав бізнес у РФ

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Шведська компанія з виробництва засобів гігієни та охорони здоров'я Essity, яка, серед іншого, володіє брендами Libero, Libresse і Zewa, оголосила, що завершила продаж свого бізнесу в РФ за 1,2 млрд шведських крон (майже 117 млн дол).

Про це йдеться у заяві компанії.

"Таким чином, Essity вийшла з Росії", - заявили в Essity.

У квітні 2022 року Essity розпочала роботу над виходом з російського ринку, а у 2022 році було проведено списання активів компанії в Росії на суму близько 1,7 млрд шведських крон.

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"З початку війни Росії проти України ми повністю зосередилися на виході з Росії. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після тривалого і складного процесу", - заявив президент і генеральний директор Essity Магнус Грот.

У 2022 році чисті продажі Essity в Росії становили близько 2% від загальних консолідованих чистих продажів компанії.

Покупцем є російська компанія ТОВ "Нові технології", основним власником якої є Ігор Шилов.

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Економічна правда