Японія має намір запропонувати створити глобальні запаси природного газу - Bloomberg

Японія планує запропонувати створити глобальні запаси природного газу, щоб уникнути майбутнього дефіциту та стабілізувати ціни, подібно до резерву для надзвичайних ситуацій у нафтовому секторі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, знайомих з деталями, уряд країни запропонує Міжнародному енергетичному агентству створити систему накопичення газу для країн-членів. Пропозиція буде викладена під час конференції в Токіо у вівторок, 18 липня.

Уряд прагне включити свою пропозицію щодо запасів газу до порядку денного зустрічі міністрів МЕА в лютому. МЕА вже вимагає від країн-членів, таких як США та Японія, мати надзвичайний резерв нафти, еквівалентний щонайменше 90 дням чистого імпорту на час надзвичайної ситуації, і пропозиція Японії спрямована на створення подібної стратегії для газу.

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Агентство зазначає, що вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року перевернуло газові ринки в усьому світі, викликавши рекордно високі ціни та занепокоєння щодо безпеки постачання палива.

Країни-члени ЄС вже мають цілі щодо зберігання природного газу, але глобальної пропозиції поки не існує.

Також зазначається, що зберігання палива протягом більш тривалого періоду часу може бути складним для азіатських країн, таких як Японія та Південна Корея, які зазвичай зберігають його у формі зрідженого природного газу, який з часом випаровується.

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Економічна правда