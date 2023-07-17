За підтримки Канади на Львівщині відкриють перший кооперативний молокопереробний завод

В селі Утішків Красненської територіальної громади Львівської області 18 липня запустять в експлуатацію перший кооперативний молокопереробний завод "Набіл".

Про це повідомив голова Золочівської районної ради Орест Кавецький.

Проєкт втілили в життя завдяки фінансовій підтримці уряду Канади та місцевих виробників молока у межах програми "Розвиток молочного бізнесу в Україні".

Офіційне відкриття заводу заплановано на вівторок, 18 липня.

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Потужність підприємства дає змогу переробити 25 тис. л сировини за одну зміну з можливістю збільшення потужності до 75 тис. л.

Завод вироблятиме широкий асортимент молочних продуктів, зокрема фасоване пастеризоване молоко, м'які сири, кефір, сметану, масло та йогурти.

Нагадуємо:

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Завод почали будувати у 2021 році.

Планується, що власний молокозавод допоможе розв'язати проблему низької закупівельної ціни, на яку постійно нарікають фермери. Скооперувавшись, дрібні фермери та середні господарства після його запуску зможуть самостійно визначати ціну молока та впливати на якість готової продукції.

Засновником та власниками молокопереробного заводу "Набіл" є кооперативне об'єднання "Рівноправність", молочні кооперативи та молочні фермери Львівщини. До складу кооперативів входять молочні фермерські господарства здебільшого зі Львівщини, по одному господарству є з Тернопільщини та Івано-Франківщини.

Кошти на будівництво заводу надав уряд Канади - близько 1 млн канадських доларів (22 млн грн). Це близько 80% від вартості заводу, решту мають становити інвестиції від виробників молока.

Крім цього, фінансово підтримала створення підприємства Львівська ОВА, канадська фундація "Сокодеві", канадський кооператив AGROPUR, українсько-швейцарська програма FiBL та молочні фермери області.