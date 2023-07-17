Всі розділи
Укр / Рус

17 липня на території столиці введений тепловий режим

Понеділок, 17 липня 2023, 11:46 - Лія Ільченко

У Києві запроваджено так званий "тепловий режим", який передбачає обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - йдеться в повідомленні

У поліції попереджають, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Реклама:

Головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря у Києві 17 липня сягне +30,+32 градуси за Цельсієм.

авто Київ
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Nissan відкличе близько 1,38 мільйона авто з Європи, США та Японії 15 липня 2023, 14:55
Японський виробник вантажівок Isuzu Motors пішов із ринку РФ – ЗМІ 14 липня 2023, 10:24
Майбутнім водіям дозволили самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права 13 липня 2023, 18:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті