17 липня на території столиці введений тепловий режим

У Києві запроваджено так званий "тепловий режим", який передбачає обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом", - йдеться в повідомленні

У поліції попереджають, що час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

Реклама:

Головна мета цих заходів — збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря у Києві 17 липня сягне +30,+32 градуси за Цельсієм.