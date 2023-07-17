Нафта падає на тлі занепокоєння щодо попиту

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Ціни на нафту продовжили своє падіння в понеділок, 17 липня, після того, як економічні дані Китаю показали, що зростання сповільнилося в другому кварталі, посилюючи занепокоєння з приводу попиту.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 72 центи, або 0,9%, до 79,15 доларів за барель до 03:33 за Гринвічем.

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Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 74,75 доларів за барель – ціна знизилась на 67 центів, або 0,9%.

Що вплинуло на ціни

Валовий внутрішній продукт Китаю зріс лише на 0,8% у квітні-червні порівняно з попереднім кварталом, а його відновлення після пандемії швидко сповільнилося через ослаблення попиту в країні та за кордоном.

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Китайські нафтопереробні заводи щодня переробляли на 1,6% більше сирої нафти в червні, ніж у травні, оскільки вони нарощували роботу після весняного ремонту, що відповідає значному імпорту найбільшого світового імпортера сирої нафти минулого місяця.

Також аналітики схильні думати, що Пекін, ймовірно, буде обережним у визначенні терміну будь-яких нових заходів стимулювання, побоюючись підвищення цін на сировинні товари. Китай накопичує запаси сирої нафти за низькими цінами та чекає, поки рецесія вдарить по Заходу, перш ніж продовжити стимулювання.

Агентство зазначає, що ціни пом'якшилися після того, як минулого тижня обидва контрольні показники підвищилися третій тиждень поспіль і досягли найвищого рівня з квітня, після того, як видобуток на нафтових родовищах у Лівії було закрито, а Shell припинила експорт нігерійської сирої нафти, скоротивши пропозицію.

Два з трьох лівійських нафтових родовищ, які були закриті в четвер загальною виробничою потужністю 370 тис барелів на добу відновили роботу в суботу ввечері.

У Росії експорт нафти із західних портів скоротиться приблизно на 100-200 тис барелів на добу в наступному місяці з липня, що є ознакою того, що Москва виконує обіцянку про нове скорочення поставок у тандемі з лідером ОПЕК Саудівською Аравією, повідомили виданню два джерела.

Економічна правда