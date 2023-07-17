Курс валют на 17 липня: готівкова гривня зміцнюється до долара, до євро - падає
Понеділок, 17 липня 2023, 09:48 -
У понеділок, 17 липня, готівковий долар на чорному ринку та в банках падає, євро дорожчає відносно гривні.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,92 - 37,15 грн проти котирувань у 36,8 - 37,2 у неділю.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,23 - 41,67 грн проти курсу 41,24 - 41,62 грн за євро в неділю.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,8 - 37,3 грн (курс на 14 липня – 36,8 - 37,35 грн);
- Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 14 липня – 41,9 - 41,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,65 - 37,7 грн;
- Укрексімбанк – 36,8 - 37,6 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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