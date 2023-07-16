Індія закликає G20 підвищити частку податків для компаній, які отримують "надприбуток" – ЗМІ

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Індія спонукає своїх партнерів із G20 підтримати її пропозицію підвищити частку податків, які багатонаціональні компанії платять країнам, де вони отримують "надприбутки".

Про це повідомляє Reuters.

Видання, посилаючись на власні джерела, стверджує, що Індія хоче значного підвищення податків, що сплачуються в країнах, де компанії ведуть свій бізнес. Наразі невідомо наскільки саме Індія хоче збільшити оподаткування.

Відповідно до угоди, глобальні корпорації з річним доходом понад 22 млрд доларів вважаються такими, що отримують надприбутки, якщо прибуток перевищує 10% річного зростання.

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"Понад 140 країн повинні були наступного року розпочати реалізацію угоди 2021 року про перегляд десятиліть старих правил щодо того, як уряди оподатковують транснаціональні компанії. Нинішні правила вважаються застарілими, оскільки такі цифрові гіганти, як Apple або Amazon, можуть реєструвати прибутки в країнах з низьким рівнем оподаткування", – йдеться в повідомленні.

Угода, яку просувають США, стягуватиме мінімум 15% податку з великих світових компаній, а також додаткові 25% податку на "надприбутки", як визначено Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), мають бути розподілені між країнами.

Однак тепер Індія хоче підвищити частку податків на надприбутки компанії.

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Пропозиція Індії, про яку раніше не повідомлялося, може зменшити оптимізм серед членів G20, таких як Австралія та Японія, щодо того, що зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Гуджараті досягне прогресу в довгоочікуваному перегляді глобального корпоративного оподаткування.

Економічна правда.