Внаслідок негоди знеструмлені 140 населених пунктів у 6 областях

Станом на 15 липня через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Переважна більшість, зі 140 знеструмлених населених пунктів, знаходиться на Київщині.

Також з ремонту, який тривав у межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов енергоблок теплової генерації потужністю 240 МВт.

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"Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної – триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", – йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів території України на котельні ТЕЦ вибуховою хвилею було вибито вікна, персонал не постраждав, обладнання пошкоджено не було.

У прифронтових областях через обстріли знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській областях.

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Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях.

Економічна правда.