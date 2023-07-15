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Внаслідок негоди знеструмлені 140 населених пунктів у 6 областях

Субота, 15 липня 2023, 12:34 - Ігор Пилипів

Станом на 15 липня через негоду та викликані нею технологічні порушення знеструмлено 140 населених пунктів у Київській, Полтавській, Львівській, Чернігівській, Одеській, Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики. 

Переважна більшість, зі 140 знеструмлених  населених пунктів, знаходиться на Київщині. 

Також з ремонту, який тривав у межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов енергоблок теплової генерації потужністю 240 МВт.

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"Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної – триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", – йдеться в повідомленні. 

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів території України на котельні ТЕЦ вибуховою хвилею було вибито вікна, персонал не постраждав, обладнання пошкоджено не було.

У прифронтових областях через обстріли знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській областях.

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Внаслідок попередніх обстрілів залишається без світла частина споживачів у Запорізькій та Херсонській областях.

Економічна правда. 

електроенергія Міненергетики
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