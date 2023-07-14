Ухвалено нову редакцію закону "Про кредитні спілки": в НБУ заявили про найкращу світову практику

Верховна Рада 14 липня ухвалила в повторному другому читанні та в цілому нову редакцію закону "Про кредитні спілки" (законопроєкт №5125).

Про це повідомили в Національному банку України, назвавши новий закон "найкращою світовою практикою".

"По-перше, новий закон і оновлення регулювання в цій сфері відповідають найкращій світовій практиці, по-друге, без сумніву, нові підходи до регулювання роботи кредитних спілок сприятимуть підвищенню їхньої стійкості та результативності", - прокоментувала документ перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Як наголошують в Нацбанку, закон дає змогу кредитним спілкам стати стійкішими та надавати більше фінансових послуг.

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Так, закон встановлює вимогу до бездоганної ділової репутації та професійної придатності керівників кредитних спілок. Найвище керівництво значимих та об’єднаних кредитних спілок погоджуватиме Нацбанк.

Нова редакція закону "Про кредитні спілки" розширює список осіб, які можуть стати їхніми членами, зокрема, тепер це не тільки фізичні, а й юридичні особи (фермерські господарства, ОСББ, кооперативи, мікропідприємства).

Передбачається розширення джерел поповнення капіталу кредитної спілки, запровадження вимог щодо складових регулятивного капіталу - і першого, і другого рівня.

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У законодавстві з'являться нові вимоги до системи корпоративного управління кредитною спілкою та системи внутрішнього контролю. Повноваження між органами управління - загальними зборами, наглядовою радою та правлінням (або одноосібним виконавчим органом) - будуть чітко розподілені.

Також встановлюються обмеження на суміщення окремих функцій, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів.

На заміну подвійній процедурі входу на ринок закон передбачає для кредитних спілок отримання ліцензії одночасно з реєстрацією у відповідному реєстрі. Відтепер не потрібно буде отримувати кілька ліцензій на різні види фінансових послуг, адже кредитна спілка провадитиме діяльність на підставі ліцензії на діяльність кредитної спілки.

Документ також передбачає диференціацію ліцензій на стандартну та спрощену. Пояснюється, що на підставі стандартної ліцензії кредитна спілка зможе надавати фінансові послуги з кредитування та залучення від своїх членів коштів та банківських металів, що підлягають поверненню і не є пайовими внесками. На підставі спрощеної – лише здійснювати кредитування. Водночас кредитна спілка за бажанням зможе надавати послуги з надання гарантій, торгівлі валютними цінностями, деякі з фінансових платіжних послуг.

Крім цього, кредитні спілки зможуть надавати супровідні, посередницькі та консультаційні послуги, щоб підвищити залученість громадян у використання фінпослуг, і передавати на аутсорсинг низку своїх функцій.

Нова редакція закону "Про кредитні спілки" набуває чинності наступного дня після опублікування і повністю вводиться в дію з 1 січня 2024 року.

Нагадуємо:

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

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