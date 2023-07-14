ДСНС замовило "Нібулону" будівництво суден для розмінування водних шляхів

Один із найбільших операторів на зерновому ринку України ТОВ "СП "Нібулон" отримав замовлення Державної служби надзвичайних ситуацій на будівництво суден для розмінування міжнародних внутрішніх водних шляхів.

Про це повідомив директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку "Нібулон" Михайло Різак.

Будівництво відбуватиметься на корабельнях у Миколаєві, що належать компанії. Суднобудівний підрозділ компанії "Нібулон" - єдиний в Україні завод із технологією промислового суднобудування з корабельного алюмінію.

"Попри складний час, "Нібулон" відновив промислову обробку алюмінію для суднобудування. Своїм коштом ми почали будувати перше судно для ДСНС, яке використовуватимуть для розмінування міжнародних внутрішніх водних шляхів", - сказав Різак.

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Зазначається, що Україні необхідно розмінувати понад 16 тис. кв. км акваторії.

У "Нібулон" планують побудувати 15 суден для потреб ДСНС. Крім того, в компанії розраховують на підтримку донорів і держави для виготовлення такої кількості суден.

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У травні "Нібулон" повідомляв про отримання сертифіката Центру протимінної діяльності МО України для проведення робіт з гуманітарного розмінування.