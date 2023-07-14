Рада ухвалила закон про спрощення управління багатоквартирними будинками, який критикували ОСББ

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7029, який декларує своєю метою спрощення управління багатоквартирними будинками.

За відповідний законопроєкт проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, 14 липня, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За словами Железняка, спрощення полягає в можливості використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Ухвалення законопроєкту дасть змогу прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та ухвалення важливих рішень, що стосуються, зокрема, відбудови. На цьому наголосила голова Комітету ВР з питань державної влади та місцевого самоврядування, народний депутат Олена Шуляк.

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Законопроєкт був ухвалений в першому читанні у січні 2023 року.

Серед нововведень, передбачених документом:

запроваджується можливість використовувати електронні підписи (ЕП) під час голосування (зміни до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"),

створюється можливість брати участь у зборах "дистанційно" (зміни до Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"),

зменшується більшість голосів, необхідних для прийняття рішень, до 50%+,

ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій,

скасовується потреба при цьому змінювати чинні статути ОСББ.

Нагадуємо:

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Даний законопроєкт був розкритикований спільнотою ОСББ. Зазначалося, що в цілому, законопроєкт 7029 несе правову невизначеність та обнулення судової практики щодо діяльності ОСББ заради дуже сумнівних змін з другорядних питань.

Серед зауважень, які висувалися до проєкту:

Ухвалення закону №7029 змусить тисячі ОСББ посеред повномасштабної війни викладати свої статути в новій редакції, щоби привести їх у відповідність з новими правилами прийняття рішень. З одного боку, на перереєстрацію статутів дається 3 роки після скасування режиму воєнного стану. З другого боку - ніде не сказано, що протягом цього строку чинні статути ОСББ зберігають чинність (як це 2018 року зробили в аналогічній ситуації для товариств з обмеженою відповідальністю).

Посеред повномасштабної війни кожне рішення загальних зборів ОСББ можна буде оскаржити з формальних причин.