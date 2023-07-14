В НБУ розповіли, скільки готівки перебуває в обігу, та нагадали про обмін монет

На 1 липня в обігу в Україні перебувала готівка на суму 711,9 мільярда гривень, на одного жителя України припадало 66 банкнот та 172 монети.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На початок липня в обігу перебували 2,7 млрд штук банкнот на загальну суму 705,7 млрд грн, а також 14,3 млрд штук монет на суму понад 6 млрд грн ( (без пам’ятних та інвестиційних).

Це на 4,2 млрд грн або на 0,6% менше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).

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"Якщо I квартал року характеризувався вилученням готівки з обігу, то в II кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю", – додає регулятор.

На одного жителя України припадало: 66 банкнот і 172 платіжні розмінні та обігові монети (на початок року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень (27,7% від загальної кількості банкнот в обігу) та монет номіналом 10 копійок (28,3% від загальної кількості монет в обігу).

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Найменше в обігу – банкнот номіналом 10 гривень (3,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та монет таким же номіналом (близько 1,2% від загальної кількості монет в обігу).

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Крім цього, НБУ нагадує, що до 30 вересня включно ще можна обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами. Зробити це можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ").

Загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 284,5 млн штук цих монет. На 1 липня в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд штук.

Економічна правда