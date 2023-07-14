Уряд скасував обмеження розміру націнки при закупівлях Міноборони

При закупівлі товарів та послуг оборонного призначення націнка вітчизняних виробників не обмежуватиметься 1% витрат на придбання комплектувальних виробів та обладнання в інших суб’єктів господарювання та 30% власних витрат.

Відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв 11 липня.

Як зазначається у висновку Міністерства фінансів до документа внесення змін до урядової постанови №1275 на період дії воєнного стану передбачає скасування застосування наступних норм:

положення щодо здійснення контролю за цільовим використанням коштів;

положення щодо визначення ціни державного контракту;

положення щодо визначення розміру прибутку для вітчизняних виробників у складі ціни.

"За результатами завершення Держаудитслужбою ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міноборони за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 виникла потреба у додатковому врегулюванні питання включення прибутку та постачальницької винагороди до вартості (ціни) державних контрактів (договорів), а також усунення дискримінації вітчизняних виробників по відношення до іноземних, з метою створення умов розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу та гарантованого забезпечення потреб сил безпеки і оборони товарами, роботами і послугами оборонного призначення", – зазначається у пояснювальній записці ініціатора документа – міністра оборони Олексія Резнікова.

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В Міністерстві фінансів наголошують, що реалізація постанови матиме наслідком збільшення витрат з державного бюджету. На скільки саме – відомству невідомо, оскільки Міноборони відповідних розрахунків не надало.

За відповідною бюджетною програмою на витрати Міноборони з "закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, військової техніки" у 2023 році передбачено 389,9 млрд грн.

Що стосується скасування граничного рівня прибутку для вітчизняних виробників, то у висновках міністр фінансів Сергій Марченко вказує наступне: "Реалізація зазначеної норми призведе до здорожчання товарів, робіт і послуг оборонного призначення, збільшення вартості державних контрактів та видатків на оборонні закупівлі або зменшення обсягу закупівель продукції.

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Проєкт акта не вирішує проблемних питань своєчасної поставки продукції оборонного призначення у війська, а лише створює сприятливі фінансові умови для виробників".