Нацбанк створив департамент міжнародного співробітництва

Національний банк України (НБУ) для посилення напряму міжнародної співпраці та європейської інтеграції вносить зміни у власну організаційну структуру.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, замість Управління європейської інтеграції та міжнародних програм у структурі НБУ створений Департамент міжнародного співробітництва.

"Департамент міжнародного співробітництва суттєво розширить функції, які досі виконувало Управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

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Зокрема, зосередиться на сприянні імплементації актів права ЄС (acquis ЄС) у сфері фінансових послуг та виконанню критеріїв для вступу до ЄС у межах компетенцій Національного банку", - пояснили в НБУ.

З 13 липня Національний банк розпочинає конкурсний відбір на посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва.

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

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забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції, розвиток співпраці з ЄС у фінансовій сфері, взаємодія з інституціями ЄС та просування інтересів Національного банку на шляху до ЄС;

розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціям, реалізація міжнародних проєктів та програм, посилення міжнародної присутності Національного банку шляхом координації процесу набуття членства в міжнародних організаціях з ключових напрямів центробанкінгу;

розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;

забезпечення ефективного функціонування системи організаційно-протокольного забезпечення міжнародних зв’язків та перекладу;

розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду українського регулятора.

"До призначення очільника нового департаменту й формування його штату працівники Управління європейської інтеграції та міжнародних програм продовжуватимуть виконувати функції управління та свої посадові обов’язки під керівництвом Володимира Кучина.

Департамент міжнародного співробітництва входить до вертикалі підпорядкування "Монетарна стабільність", загальне керівництво якою здійснює заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук", - додали в НБУ.

Економічна правда