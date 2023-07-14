Ціни на нафту зростають третій тиждень поспіль на тлі обмеженої пропозиції

Ціни на нафту зафіксували третій поспіль тижневий приріст вперше з квітня, піднявшись у ціні в п'ятницю через перебої з поставками в Лівії і Нігерії, а також на тлі сподівань на більш високий попит на нафту через зниження інфляції в США.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent додали 5 центів, або 0,1%, піднявшись до 81,41 долара за барель до 02:42 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 9 центів, або на 0,1%, до 76,98 долара. Обидва індекси, які цього місяця зросли приблизно на 9%, знаходяться на шляху до зростання четверту сесію поспіль.

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У четвер низка нафтових родовищ в Лівії була закрита на знак протесту місцевих жителів проти викрадення колишнього міністра. Крім того, Shell призупинила відвантаження нігерійської нафти з родовища Forcados через можливий витік на терміналі.

Протести в одній лише Лівії можуть забрати з ринку понад 250 тис барелів нафти на день, повідомляє ANZ Research.

"Ціни на нафту отримують поштовх від очікувань, що ринок нафти стане дуже вузьким, оскільки Лівія і Нігерія мають справу з перебоями, а також у зв'язку з тим, що експорт російської нафти остаточно знизиться", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

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Цього місяця Саудівська Аравія і Росія, найбільші світові експортери нафти, домовилися про поглиблення скорочення нафтових поставок, яке триває з листопада минулого року, надаючи подальшу підтримку цінам на сиру нафту.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у четвер підвищила свій прогноз попиту на нафту на 2023 рік, додавши, що очікує зростання попиту на 2,2% у 2024 році.

У п'ятницю Національний банк Австралії заявив у своїй аналітичній записці, що очікує, що прогноз ОПЕК, якщо він справдиться, "забезпечить ціни на нафту значно вище 100 доларів за барель", додавши, що пом'якшення вартості долара США продовжує сприяти зростанню цін на сировинні товари.

Споживчі ціни в США помірно зросли в червні з найменшим річним приростом за останні два роки, оскільки інфляція продовжувала сповільнюватися. Ціни виробників також майже не зросли в червні, а річний приріст був найменшим за останні три роки.

Обидва показники дали ринкам надію на те, що Федеральна резервна система США може наблизитись до завершення своєї найшвидшої з 1980-х років кампанії з посилення монетарної політики.

Економічна правда