Велика торгова мережа України оснастить дахи своїх ТЦ сонячними станціями на 1 млн кв. м площ

Мережа торговельних центрів "Епіцентр" планує встановити на дахах своїх ТЦ сонячні електростанції сумарною площею до 1 млн кв. м, що дасть змогу забезпечувати до 30% потреб мережі в енергії.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це унікальний за своїми масштабами проєкт. Раніше жодна з українських компаній сфери роздрібної торгівлі не встановлювала настільки потужних сонячних електростанцій для власних потреб. Ми встановлюємо найсучасніші панелі, що здатні генерувати електроенергію до 40 років", - зазначила директора напряму "Електротехніка" компанії "Епіцентр" Ангеліна Бурлакова.

Перші 10 тис. сонячних панелей уже встановлено на п'яти торговельних центрах: трьох у Києві та двох у Вінниці. Загальна потужність цих п’яти СЕС - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W

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Згідно з підрахунками "Епіцентру", робота перших п'яти електростанцій дасть змогу скоротити забруднення CO2 на 2 млн тонн на рік.

У планах компанії обладнання сонячними панелями також і торговельних центрів у процесі будівництва або реконструкції - на об'єкті на вул. Бальзака в Києві, у Бучі та Чабанах біля Києва.

Крім того, планується їх розміщення і на інших підприємствах, зокрема логістичних центрах і виробництвах. Так, на етапі розроблення перебуває проєкт встановлення сонячних електростанцій на даху заводу з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation у Калинівці Київської області. Орієнтовний термін окупності проєкту становить 3,5-4 роки, або менше в разі подальшого подорожчання електроенергії.

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Нагадуємо:

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).