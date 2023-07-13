Регулятор США оскаржує рішення суду, яке дозволяє Microsoft придбати Activision Blizzard

Федеральна торгова комісія США (FTC) заявила, що подає апеляцію на рішення федерального судді щодо того, що Microsoft може продовжити придбання виробника гри Call of Duty Activision Blizzard за 69 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Перемога Microsoft в суді у вівторок і подальше оновлення рішення британського антимонопольного відомства наблизили технологічного гіганта на два кроки до завершення угоди з Activision, найбільшої угоди Microsoft за всю історію.

Проте, будь-яка невирішена регуляторна перешкода підвищує ймовірність того, що угоду Microsoft та Activision так і не закриють до 18 липня - після 18 липня будь-яка з компаній зможе відмовитися від угоди, якщо не домовиться про продовження термінів її закриття.

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Microsoft заявила, що буде боротися з апеляцією.

"Ми розчаровані тим, що регулятор продовжує переслідувати те, що стало явно слабкою справою, і ми будемо протистояти подальшим зусиллям, спрямованим на те, щоб затримати можливість рухатися вперед", - заявив президент Microsoft Бред Сміт в електронній заяві.

У FTC відмовилися коментувати повідомлення про апеляцію.

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Хоча у вівторок компаніям вдалося домогтися в суді скасування судової заборони на завершення угоди, суддя залишив у силі заборону на завершення угоди до п'ятниці, щоб дати час FTC подати апеляцію.

Британське Управління з питань конкуренції та ринків (CMA), яке виступало проти угоди, заявило в середу, що реструктуризована угода між Microsoft і Activision Blizzard може задовольнити його занепокоєння, але за умови проведення нового розслідування.

Нагадаємо:

Корпорація Microsoft подолала основні перешкоди на шляху до купівлі виробника відеоігор Activision Blizzard після того, як суд в США схвалив угоду вартістю 69 мільярдів доларів, а британський регулятор припустив, що він може переглянути свою позицію.

Економічна правда