У Києві посадовець заволодів укриттями та будівлями одного з міністерств

Прокурори Голосіївської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру посадовцю держпідприємства та ще восьми учасникам злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи будівлями та укриттями державного підприємства одного з міністерств.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, організували протиправну схему двоє жителів столиці. Один з них, який є посадовцем держпідприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства.

Інші учасники схеми підробили документи, які дозволяли відчужити державне майно, від імені колишнього директора держпідприємства. На підставі цих документів державний реєстратор здійснив незаконне відчуження державних об’єктів на підставних осіб для подальшого перепродажу.

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"Всього організованою групою реалізовано 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м кв на суму 24 млн грн. З них – 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі", - додали в прокуратурі.

Наразі на всі ці об’єкти нерухомості накладено арешт.

Підозрюваним інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, слідство триває.

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Економічна правда