Курс валют на 13 липня: євро продовжує дорожчати з початку тижня
Четвер, 13 липня 2023, 10:35 -
У четвер, 13 липня, на "чорному ринку" стало вигідніше продати долар, євро продовжує зростати третій день поспіль як на "чорному ринку", так і банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,02 - 37,18 грн проти котирувань у 36,84 - 37,19 у середу.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,92 - 41,38 грн проти курсу 40,82 - 41,16 грн за євро в середу.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,8 - 37,35 грн (курс на 12 липня – 36,75 - 37,35 грн);
- Євро – 40,7 - 41,4 грн (курс на 12 липня – 40,5 - 41,2 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,8 - 37,75 грн;
- Укрексімбанк – 36,75 - 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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