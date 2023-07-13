Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 13 липня: євро продовжує дорожчати з початку тижня

Четвер, 13 липня 2023, 10:35 - Анастасія Жарикова

У четвер, 13 липня, на "чорному ринку" стало вигідніше продати долар, євро продовжує зростати третій день поспіль як на "чорному ринку", так і банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,02 - 37,18 грн проти котирувань у 36,84 - 37,19 у середу.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,92 - 41,38 грн проти курсу 40,82 - 41,16 грн за євро в середу.  

Реклама:

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,8 - 37,35 грн (курс на 12 липня – 36,75 - 37,35 грн);
  • Євро – 40,7 - 41,4 грн (курс на 12 липня – 40,5 - 41,2 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,8 - 37,75 грн;
  • Укрексімбанк – 36,75 - 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Економічна правда

курс валют гривня долар євро
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Курс валют на 12 липня: долар та євро подорожчали 12 липня 2023, 10:27
Курс валют на 11 липня: готівкова гривня дешевшає проти євро 11 липня 2023, 11:20
Курс валют на 10 липня: гривня слабне до долара на "чорному ринку" 10 липня 2023, 10:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті