Ціни на нафту зростають на тлі зниження інфляції в США і торгових даних з Китаю

Ціни на нафту зросли в четвер після того, як інфляція та економічні дані в США породили надію на те, що ФРС може вдатися до меншої кількості підвищень ставок, а дані по торгівлі Китаю показали, що місячний імпорт нафти в червні був другим найбільшим в історії.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 36 центів, або на 0,5%, до 80,47 дол за барель до 04:00 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 29 центів, або на 0,4%, до 76,04 дол.

Американські дані в середу показали, що споживчі ціни в червні помірно зросли, зафіксувавши найменший річний приріст за останні два роки. Ринки очікують ще одного підвищення процентних ставок, але нафтотрейдери сподіваються, що на цьому все, оскільки більш високі ставки можуть сповільнити економічне зростання і знизити попит на нафту.

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"Нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції в США свідчать про те, що цикл посилення монетарної політики ФРС поки що має бажаний ефект, стримуючи ціновий тиск", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг, додавши, що це створило "ризиковане" середовище для цін на нафту.

Тим часом, імпорт нафти в Китай в червні сягнув 52,06 млн тонн, або 12,67 млн барелів на добу, що на 45,3% перевищило річний показник і стало другим найвищим місячним показником за всю історію, свідчать митні дані, опубліковані в четвер.

Однак повільне зростання світової економіки, уповільнення світової торгівлі та інвестицій, а також геополітичні ризики продовжують впливати на торгівлю Китаю.

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Ще одним фактором, що обмежив зростання цін, стало повідомлення Управління енергетичної інформації США про те, що минулого тижня запаси нафти в США зросли на 6 млн барелів більше, ніж очікувалося.

Запаси бензину залишилися практично незмінними на рівні 219,5 млн барелів, що є "майже нечуваною ситуацією",сказав аналітик Price Futures group Філ Флінн.

Економічна правда