Кабмін змінив порядок надання одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання.

Відповідні зміни до Порядку надання такої допомоги ухвалив Кабінет Міністрів України, повідомляє Мінсоцполітики.

"Одноразову матеріальну грошову допомогу отримуватимуть усі постраждалі від підриву Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі змінами, скасовується необхідність перевірки осіб, які претендують на призначення грошової допомоги, на предмет того, чи отримували вони допомогу як внутрішньо переміщені особи.

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Нагадуємо:

19 червня Уряд ухвалив постанову, відповідно до якої постраждалі з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областей можуть отримати 5 тис. грн одноразової матеріальної грошової допомоги за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Звернутися з заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна через АТ "Укрпошта" або через установи уповноважених банків із можливістю їх зняття через платіжні термінали.

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Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту.

Детальніша інформація про одноразову матеріальну грошову допомогу постраждалим від підриву російською федерацією Каховської ГЕС – за посиланням.