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Курс валют на 12 липня: долар та євро подорожчали

Середа, 12 липня 2023, 10:27 - Анастасія Жарикова

У середу, 12 липня, готівкові долар та євро подорожчали на "чорному ринку", також гривня ослабла до євро в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,99 - 37,19 грн проти котирувань у 36,99 - 37,21 у вівторок.  

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,74 - 41,08 грн проти курсу 40,6 - 40,98 грн за євро в вівторок.  

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,75 - 37,35 грн (курс на 11 липня – 36,7 - 37,35 грн);
  • Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 11 липня – 40,5 - 41,15   грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 - 37,65 грн;
  • Укрексімбанк – 36,75 - 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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курс валют гривня долар євро
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