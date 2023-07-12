Нафта дорожчає на очікуваннях скорочення пропозиції та зростання попиту

Ціни на нафту зросли в середу, продовживши зростання протягом другої сесії, оскільки заплановане скорочення поставок найбільшими експортерами нафти і надії на зростання попиту в країнах, що розвиваються, компенсували економічні проблеми в усьому світі.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів до 79,46 дол за барель до 03:56 за Гринвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 6 центів до 74,88 дол за барель.

"Ціни на нафту зростають, оскільки зростають очікування, що ринок нафти залишиться жорстким, незважаючи на всі тривалі проблеми зростання", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

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Минулого тижня провідний виробник Саудівська Аравія пообіцяла продовжити скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу в серпні, в той час як Росія скоротить експорт на 500 тис барелів на добу.

У вівторок Агентство з охорони навколишнього середовища США прогнозувало, що попит перевищить пропозицію на 100 тис барелів на добу в 2023 році і на 200 тис барелів на добу в 2024 році.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що ринок нафти залишиться напруженим у другій половині 2023 року, посилаючись на високий попит з боку Китаю та країн, що розвиваються, у поєднанні з нещодавно оголошеними скороченнями поставок, зокрема, провідними експортерами Саудівською Аравією та Росією.

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Запаси нафти в США зросли приблизно на 3 мільйони барелів за тиждень до 7 липня, повідомляють джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти. Аналітики, опитані Reuters, також очікували зростання запасів нафти на 500 тис барелів.

Якщо дані Управління енергетичної інформації підтвердяться пізніше в середу, це буде перше зростання запасів нафти за останні чотири тижні, порівняно зі збільшенням на 3,3 мільйона барелів за той же тиждень минулого року і середнім п'ятирічним зниженням на 6,9 мільйона барелів.

Економічна правда