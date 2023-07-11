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На Курахівській ТЕС, де обвалилися конструкції будівлі, вдалося запустити один блок

Вівторок, 11 липня 2023, 20:15 - Лія Ільченко

На Курахівській ТЕС, яка 7 липня припинила роботу після обвалу в будівлі станції, вдалося запустити в роботу один блок.

Про це повідомив генеральний директор Yasno (група ДТЕК) Сергій Коваленко.

"Через обстріли в будівлі порушилася тримальна конструкція, згодом обвалилося бетонне перекриття. Постраждали працівники станції та ремонтного підприємства, є загиблі. Але вже сьогодні один блок запрацював", - зазначив Коваленко.

Водночас він нагадав, якою ціною дається робота енергосистеми, і закликав українців ощадливо ставитися до споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

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"Зараз у нас немає відключень, але ми мусимо пам'ятати: внаслідок обстрілів енергетична інфраструктура є дуже пошкодженою. Енергетики тримають її у робочому стані неймовірними зусиллями, часом навіть ціною власних життів. Наразі важливо обмежувати споживання електроенергії у вечірній пік: економніше використовувати кондиціонери та інші потужні прилади", - зазначив очільник енергокомпанії.

 

Нагадуємо:

Увечері, 7 липня о 21:20, на Курахівській ТЕС через порушення несучої конструкції будівлі внаслідок постійних обстрілів, сталося обвалення стаціонарного залізобетонного перекриття.

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Станція тимчасово припинила роботу.

Було смертельно травмовано двох працівників, ще троє працівників отримали травми різних ступенів важкості.

енергетика
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