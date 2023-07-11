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Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman

Вівторок, 11 липня 2023, 14:50 - Лія Ільченко

До 2075 року економіка Індії обжене Японію, ФРН та США і стане другою за величиною економікою світу, поступившись лише Китаю.

Такий прогноз дають аналітики одного із найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs, передає CNBC.

На думку аналітиків Goldman, локомотивами зростання індійської економіки будуть не лише зростаюче населення, а й активний розвиток інновацій і технологій, підйом капіталовкладень і збільшення продуктивності праці.

Водночас у найближчі два десятиліття співвідношення чисельності непрацюючих категорій населення до чисельності людей працездатного віку (так званий "коефіцієнт залежності") в Індії буде одним із найнижчих у регіоні, зазначив економіст індійського підрозділу Goldman Sachs Сантану Сенгупта.

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Індії потрібно збільшити частку участі населення в робочій силі, особливо це стосується жінок, сказав економіст.

"Лише 20% жінок працездатного віку працевлаштовані в Індії", - йдеться в іншому звіті банку. 

Багато в чому це пов'язано з тим, що багато індійських жінок зайняті в індивідуальному виробництві, яке не враховується при формальному підрахунку зайнятості.

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Нагадуємо:

Наразі Індія посідає п'яте місце за обсягом ВВП після Німеччини, Японії, Китаю та США.

Індійський ВВП у січні-березні зріс на 6,1% у річному вираженні. За підсумками поточного року, як очікується, економіка країни зросте на 7,2%.

Індія США економіка
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