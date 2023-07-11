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Через негоду є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Вівторок, 11 липня 2023, 12:59 - Олексій Павлиш

До енергосистеми підключили черговий об'єкт теплової генерації потужністю в 240 МВт, через негоду знеструмлені споживачі в 5 областях, дефіцит в енергосистемі відсутній.

Про це заявили в Міненерго.

"Завершено ремонт мережевої інфраструктури ТЕС, що дозволило підключити до енергосистеми блок теплової генерації потужністю в 240 МВт.

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - прозвітували в міністерстві.

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При цьому через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, переважна більшість із них - на Сумщині.

"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Внаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Ведуться відновлювальні роботи", - додали в Міненерго.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів у Донецькій області. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

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Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Водночас триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби Каховської ГЕС. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Економічна правда

Міненергетики електроенергія енергетика
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