Через негоду є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

До енергосистеми підключили черговий об'єкт теплової генерації потужністю в 240 МВт, через негоду знеструмлені споживачі в 5 областях, дефіцит в енергосистемі відсутній.

Про це заявили в Міненерго.

"Завершено ремонт мережевої інфраструктури ТЕС, що дозволило підключити до енергосистеми блок теплової генерації потужністю в 240 МВт.

Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - прозвітували в міністерстві.

Реклама:

При цьому через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, переважна більшість із них - на Сумщині.

"Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Внаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Ведуться відновлювальні роботи", - додали в Міненерго.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів у Донецькій області. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Реклама:

Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Водночас триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби Каховської ГЕС. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Економічна правда