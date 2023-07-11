УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова

фото: уз

"Укрзалізниця" оголосила, що з 16 липня призначає пооїзд Інтерсіті+ №720/719 за маршрутом Київ - Харків.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Один iз найбільш популярних і завантажених напрямків Укрзалізниці отримає тимчасовий нічний рейс швидкісним Hyundai Rotem.

⠀

Поїзд №720 відправлятиметься з Києва з 16 липня по 9 серпня по неділях, середах та пʼятницях о 23:53 і прибуватиме до Харкова о 05:04. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься з 16 липня по неділях, середах та пʼятницях о 23:33 і прибуватиме до Києва о 4:56", - розповіли в УЗ.

При цьому з 19 липня розклад поїзда буде трохи скоригований через проведення ремонтних робіт на дільниці курсування.

Реклама:

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку УЗ, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Економічна правда