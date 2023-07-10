В ЄС стартувало опитування щодо редизайну євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) запрошує громадян країн ЄС обрати тему для першого значного редизайну євро з моменту запуску цієї валюти понад 20 років тому.

Про це повідомляється на сайті ЄЦБ.

Опитування стартувало 10 липня і триватиме до 31 серпня 2023 року

Рада керуючих ЄЦБ планує вибрати майбутню тему до 2024 року, а остаточні проєкти - до 2026 року.

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На обговорення винесено список із семи тем:

птахи: вільні, стійкі, надихаючі;

європейська культура;

європейські цінності, відображені у природі;

майбутнє за тобою;

руки: разом ми будуємо Європу;

наша Європа, ми самі;

річки: води життя в Європі.

"Ми хочемо, щоб європейці ідентифікували себе з дизайном банкнот євро, тому вони відіграватимуть активну роль у виборі нової теми", – заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Центральний банк також перебуває у процесі розробки цифрового євро, який виставляється як часткова альтернатива фізичним грошам.

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"Ми працюємо над новою серією високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми прагнемо використовувати готівку та гарантувати, що завжди буде можливість платити державними грошима", – сказав член виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.

Нагадуємо:

Про необхідність посилити безпеку євро було оголошено у 2021 році.

Дизайн євро змінять уперше за 20 років - європейська валюта була запроваджена 1 січня 2002 року.