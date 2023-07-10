В ЄС стартувало опитування щодо редизайну євро
Європейський центральний банк (ЄЦБ) запрошує громадян країн ЄС обрати тему для першого значного редизайну євро з моменту запуску цієї валюти понад 20 років тому.
Про це повідомляється на сайті ЄЦБ.
Опитування стартувало 10 липня і триватиме до 31 серпня 2023 року
Рада керуючих ЄЦБ планує вибрати майбутню тему до 2024 року, а остаточні проєкти - до 2026 року.
На обговорення винесено список із семи тем:
- птахи: вільні, стійкі, надихаючі;
- європейська культура;
- європейські цінності, відображені у природі;
- майбутнє за тобою;
- руки: разом ми будуємо Європу;
- наша Європа, ми самі;
- річки: води життя в Європі.
"Ми хочемо, щоб європейці ідентифікували себе з дизайном банкнот євро, тому вони відіграватимуть активну роль у виборі нової теми", – заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.
Центральний банк також перебуває у процесі розробки цифрового євро, який виставляється як часткова альтернатива фізичним грошам.
"Ми працюємо над новою серією високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми прагнемо використовувати готівку та гарантувати, що завжди буде можливість платити державними грошима", – сказав член виконавчої ради ЄЦБ Фабіо Панетта.
Нагадуємо:
Про необхідність посилити безпеку євро було оголошено у 2021 році.
Дизайн євро змінять уперше за 20 років - європейська валюта була запроваджена 1 січня 2002 року.