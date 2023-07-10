Підрив греблі Карлівського водосховища: водопостачання відновлять до середини липня

Повноцінну подачу води споживачам із Карлівського водосховища планують відновити до середини липня.

Про це повідомив заступник голови Офіса президента Олексій Кулеба

"Відновлювальні роботи тривають ... Паралельно йде ремонт греблі. Води буде більше. Відновити повноцінну подачу води з Карлівського водосховища планується до середини липня", - повідомив Кулеба на брифінгу в Офісі президента.

За його словами, дотепер вже вдалося відновити централізовану подачу води тільки двом населеним пунктам - Покровську і Мирнограду, проте вода поки що технічна. Найближчим же часом буде запущено пробне увімкнення насоса і закачування питної води в систему.

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Нагадуємо:

25 травня російські окупанти обстрілами зруйнували греблю Карлівського водосховища в районі Авдіївки. Під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів, де проживає 981 людина.