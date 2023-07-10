АМКУ дозволив придбати готель "Ермітаж" у центрі Києва: названо ім'я покупця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" бізнесмена Вадима Григор'єва придбати нерухомість у Києві, продавцем якої є Фонд держмайна (ФДМ).

Відповідне рішення АМКУ затвердив 6 липня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Житомирський меблевий комбінат став переможцем аукціону ФДМ із приватизації історичної будівлі колишнього готелю "Ермітаж" у Києві 25 травня. Як повідомив ФДМ у червні, інвестор сплатив до державного бюджету 373 млн грн за придбаний актив.

Переможець аукціону в місячний термін після реєстрації права власності на об'єкт приватизації зобов'язаний звернутися до відповідного органу культурної спадщини та підписати охоронний договір.

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Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" експерти оцінили необхідні стартові інвестиції в реставрацію будівель готелю "Ермітаж" у межах EUR8-10 млн.

Нагадуємо:

Будівлі готелю зведено у 1902-1904 роках за проєктом київського архітектора Андрія-Фердінанда Краусса - автора багатьох будівель, зведених у столиці в той час. У зазначеній будівлі розташовувався один із найкращих готелів міста "Ермітаж". Власником будинку був мільйонер і виробник цегли Яків Бернар. Торцева стіна в 1960-х була прикрашена мозаїчним панно "Українська пісня" авторства Степана Кириченка.

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Зазначені споруди мають охоронний статус. Розпорядженням Київської міськдержадміністрації у 1998 році їх було внесено до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення.

Згідно з даними Opendatabot, ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" (ПрАТ "ЖМК"), зареєстровано у 2003 році, розмір статутного капіталу 4,9 млн грн. Кінцевий бенефіціар - Вадим Григор'єв.

Наприкінці 2021 року ФГВФО продав на аукціоні "Прозорро.Продажі" головний офіс ВТБ Банку, розташований на перетині вул. Пушкінської та бул. Т. Шевченка в центрі Києва, ПрАТ "Діпробудмашина" бізнесмена Вадима Григор'єва за 294,3 млн грн.

Раніше Григор'єв уже придбав частину активів ВТБ Банку: бізнес-центр "Інком" за 390 млн грн і офісний центр (Київ, бул. Вацлава Гавела, 6) за 351 млн грн, а також київський бізнес-центр "Ренесанс" у Альфа-Банку.

Григор'єв також є власником групи компаній Merx після викупу частки Валерія Хорошковського в 2004 році.