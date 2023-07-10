Зростання цін на пальне зупиниться на початку серпня - "А-95"

Ціни на моторне пальне зростатитмуть наступні кілька тижнів і стабілізуються на початку серпня, після того, як на ринок вийдуть нові партії пального з урахуванням акцизу в структурі ціни.

Про це заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на брифінгу в понеділок.

"Це станеться, коли обсяги пального з новим податковим навантаженням, які почали розмитнюватися з 1 липня, повністю замістять собою старі запаси. За нашими очікуваннями, це відбудеться на початку серпня", - сказав експерт.

За даними консалтингової групи, після повернення з 1 липня рівня податків до довоєнного рівня, за перший тиждень липня в роздріб ціна на А-95 у середньому зросла на 3 грн - до 47,90 грн/л, дизпаливо - на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, скраплений газ - на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

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Основним фактором подорожчання став ПДВ, оскільки цей податок сплачується на момент продажу і одразу автоматично вступив у дію.

"Далі очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу, акцизний збір сплачується на момент перетину кордону", - пояснив експерт.

За словами Куюна, прогнозним індикативом для майбутніх цін на пальне на роздрібному ринку може слугувати оптовий ринок.

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"Оптовий ринок вирізняється тим, що там немає залишків у операторів, вони працюють дуже швидко і дуже швидко включають у ціни всі нові обставини та фактори", - зазначив директор "А-95".

Оптовий ринок, за словами експерта, почав зростати ще наприкінці червня. На сьогодні ціна бензину А-95 збільшилися на 7,74 грн/л, дизпального - майже на 7 грн/л.

"У цьому ринку нові податки вже є і його можна проєктувати й на майбутні роздрібні ціни", - зазначив експерт.

Нагадуємо:

У середині березня 2022 року Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на пальне. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

21 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне пальне, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі - за тисячу літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне пальне і біодизель - EUR100. ПДВ для всіх видів палива при цьому залишився на рівні 7%.

Крім того, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повернувся до довоєнного рівня: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпаливо - до EUR140 за 1 тис. л.

Станом на 10 липня податкове навантаження на моторне пальне з 1 липня збільшилося на А-95 - на 11 грн/л, дизпаливо - на 8 грн/л, скраплений газ - на 3 грн/л.