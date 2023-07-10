На окупованих територіях знаходиться шоста частина врожаю пшениці - супутникові дані

Загальне виробництво пшениці в Україні у 2023 маркетинговому році складе 25-26,5 млн тонн, з яких 21-22 млн тонн буде зібрано на підконтрольній території, 4,1-4,4 млн тонн - на тимчасово окупованих територіях.

Це показав супутниковий аналіз, проведений аналітиками NASA Harvest (Програма з продовольчої безпеки та сільського господарства).

Згідно з даними супутникового аналізу, врожайність пшениці на окупованих територіях є нижчою, ніж на решті території України. Але загалом врожайність - вище, ніж в минулому сезоні

Так, в середньому врожайність становитиме 4,27 тонни/га для всієї України, зокрема 4,53 тонни/га на підконтрольній території, 3,3 тонни/га на - окупованій.

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Посівні площі під пшеницею по всій країні оцінюють в межах 5,8-6,2 млн га, з яких 4,6-4,9 млн га на контрольованих територіях, 1,2-1,3 млн га - на тимчасово окупованих територіях.

Загалом оцінка виробництва пшениці цього року наближена до торішньої, що зумовлено меншою посівною площею та вищою врожайністю порівняно з минулим роком, яка буде трохи нижчою за середній показник за п'ять років (до війни) у 27,9 млн тонн.

"Однак такий аналіз передбачає, що вся посіяна пшениця буде зібрана, і що супутники не можуть надати інформацію про те, хто зібрав пшеницю і чи побачить Україна економічну вигоду від своїх родючих сільськогосподарських угідь", - наголосили в NASA Harvest.

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Нагадуємо:

Дані дистанційного спостереження за Землею дозволяють вченим NASA Harvest спостерігати, де і скільки пшениці було посаджено, стежити за станом врожаю в міру зростання пшениці й, в кінцевому підсумку, оцінювати кількість очікуваного врожаю пшениці до кінця сезону.

Ця інформація життєво важлива для інформування ринків, де будь-яке несподіване скорочення поставок пшениці в Україні може призвести до зростання цін на продовольство, а також для глобальної продовольчої безпеки, враховуючи, що Україна постачає пшеницю в багато регіонів світу, які не мають продовольчої безпеки.