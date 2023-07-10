Російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА

Російська компанія "Робоавиа" оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області, а перший уже нібито працює в окупованому Криму - у Сімферополі.

Про це повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс" із посиланням на заступника губернатора регіону Ігоря Сорокіна.

Також повідомляється про підписання угоди про початок будівництва місцевою владою і гендиректором ТОВ "Робоавіа" Романом Гуровим.

Будівництво заводу коштуватиме 500 млн рублів.

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Передбачається, що підприємство випускатиме 1100 безпілотників на рік.

"Після завершення будівництва на підприємстві з'явиться на першому етапі - 200, а на наступних етапах - 500 нових робочих місць. Обсяг інвестицій у виробництво складе близько 500 млн рублів", - повідомив заступник губернатора регіону Сорокін.

За його словами, компанія вже побудувала такий завод у Сімферополі, він випускає на місяць 16 БПЛА і квадрокоптерів.

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ТОВ "Робоавіа" зареєстровано в січні 2015 року в Криму, основний вид діяльності - виробництво вертольотів, літаків та інших літальних апаратів. 90% частки в статутному капіталі компанії належить бенефіціару Людмилі Гуровій, ще 10% - Максиму Красюку.

Нагадуємо:

У квітні російські ЗМІ повідомляли про плани запустити серійне виробництво важких ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Охотник". Виробництво цього безпілотника, про випробування якого Росія оголошувала ще 4 роки тому, нібито почнеться через два роки в Новосибірську.

Також, рік тому російський концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" оголошував про початок дослідного виробництва декількох типів багатофункціональних безпілотних літальних апаратів.