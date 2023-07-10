Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США

Ціни на нафту впали на азійських торгах у понеділок, оскільки інвестори обережно очікують нових економічних даних від найбільших споживачів - США і Китаю - на цьому тижні, хоча очікуване скорочення поставок нафти з Саудівської Аравії і Росії обмежило втрати.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 55 центів, або на 0,7%, до 77,92 дол за барель до 06:30 за Гринвічем, а американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 73,31 дол за барель, також знизившись на 55 центів, або на 0,7%.

"Нафтові трейдери можуть бути обережними напередодні публікації ІСЦ в США і безлічі економічних даних з Китаю в кінці цього тижня", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

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Однак ціни на нафту можуть відновитися після того, як ОПЕК+ оголосила про плани подальшого скорочення поставок, додала вона.

Китайські відпускні ціни в червні впали найшвидшими темпами за останні сім років, як показали урядові дані в понеділок, оскільки імпульс економічного відновлення другої найбільшої економіки світу сповільнився.

Минулого тижня нафтові індекси виросли більш ніж на 4%, досягнувши найвищих позначок з травня, зростаючи другий тиждень поспіль після того, як найбільші світові експортери нафти Саудівська Аравія і Росія пообіцяли поглибити постачання до країн, що розвиваються.

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Економічна правда