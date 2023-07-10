Курс валют на 10 липня: гривня слабне до долара на "чорному ринку"

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У понеділок, 10 липня, готівкова гривня подешевшала до долара, але зміцнилась до євро на "чорному ринку", в банках стало вигідніше продати євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,99 - 37,19 грн проти котирувань у 36,91 - 37,16 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,57 - 40,89 грн проти курсу 40,5 - 40,92 грн за євро в неділю.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,75 - 37,35 грн (курс на 7 липня – 36,75 - 37,35 грн);

Євро – 40,4 - 41,0 грн (курс на 7 липня – 40,3 - 41,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,7 - 37,6 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;

Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда