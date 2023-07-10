Курс валют на 10 липня: гривня слабне до долара на "чорному ринку"
Понеділок, 10 липня 2023, 10:26 -
У понеділок, 10 липня, готівкова гривня подешевшала до долара, але зміцнилась до євро на "чорному ринку", в банках стало вигідніше продати євро.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,99 - 37,19 грн проти котирувань у 36,91 - 37,16 у неділю.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,57 - 40,89 грн проти курсу 40,5 - 40,92 грн за євро в неділю.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,75 - 37,35 грн (курс на 7 липня – 36,75 - 37,35 грн);
- Євро – 40,4 - 41,0 грн (курс на 7 липня – 40,3 - 41,0 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,6 - 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,7 - 37,6 грн;
- Укрексімбанк – 36,6 - 37,4 грн;
- Райффайзен – 36,7 - 37,5 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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