Міжфракційне об’єднання Разумкова хоче заблокувати закон про скасування "спрощенки 2%"

Міжфракційне об'єднання "Розумна політика" Дмитра Разумкова зареєструвало у Верховній Раді проєкт постанови щодо скасування результатів голосування у другому читанні за закон №8401, за яким передбачено скасування з 1 серпня єдиного податку у 2%.

Про це повідомив голова міжфракційного об’єднання Дмитро Разумков.

"Ми з командою "Розумної політики" зареєстрували блокуючу постанову до руйнівного законопроекту №8401. Будемо використовувати всі законні механізми, щоб не допустити, аби він набрав чинності", – написав Разумков.

За його словами, об’єднання буде добиватися скасування рішення про прийняття закону №8401, який зажене бізнес під підлогу перевірками, штрафами та високими податками.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт №8401, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково - мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

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