Україна закликає виключити Росію з Міжнародного агентства з відновлюваної енергії
Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив ініціативу України про виключення РФ з Міжнародного агентства з відновлюваної енергії з урядовцями Великої Британії, Франції, Швеції та Словаччини.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Очільник відомства провів низку зустрічей з урядовцями різних країни у межах засідання Ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Під час обговорень йшлося, зокрема, про ініціативу України щодо виключення Росії зі складу Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) - організації, яка уповноважена сприяти сталому використанню відновлюваної енергії.
Галущенко зазначив, що з початку великої війни українська енергосистема внаслідок руйнувань та окупації втратила 75% вітрової генерації та понад 20% сонячної.
"Країна-терорист усіма своїми діями в Україні несе загрозу не тільки ядерній і радіаційній безпеці світу, але і всіма можливими засобами створює перешкоди для енергетичного переходу, зокрема, руйнуючи об’єкти "зеленої" генерації, одним з яких була Каховська ГЕС", - додав міністр.
Відтак, після скоєння таких злочинів чинне членство РФ у такій організації має бути припинено.
Британська сторона підтримала ініціативу щодо виключення Росії. Також ця позиція знайшла розуміння також у представників інших держав.
Економічна правда