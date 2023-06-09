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Україна закликає виключити Росію з Міжнародного агентства з відновлюваної енергії 

П'ятниця, 9 червня 2023, 19:01 - Анастасія Жарикова

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив ініціативу України про виключення РФ з Міжнародного агентства з відновлюваної енергії з урядовцями Великої Британії, Франції, Швеції та Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Очільник відомства провів низку зустрічей з урядовцями різних країни у межах засідання Ради міністрів країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

Під час обговорень йшлося, зокрема, про ініціативу України щодо виключення Росії зі складу Міжнародного агентства з відновлюваної енергії (IRENA) - організації, яка уповноважена сприяти сталому використанню відновлюваної енергії. 

Галущенко зазначив, що з початку великої війни українська енергосистема внаслідок руйнувань та окупації втратила 75% вітрової генерації та понад 20% сонячної. 

"Країна-терорист усіма своїми діями в Україні несе загрозу не тільки ядерній і радіаційній безпеці світу, але і всіма можливими засобами створює перешкоди для енергетичного переходу, зокрема, руйнуючи об’єкти "зеленої" генерації, одним з яких була Каховська ГЕС", - додав міністр. 

Відтак, після скоєння таких злочинів чинне членство РФ у такій організації має бути припинено. 

Британська сторона підтримала ініціативу щодо виключення Росії. Також ця позиція знайшла розуміння також у представників інших держав. 

Економічна правда

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