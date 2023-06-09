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УЗ на літній сезон змінює розклад приміських поїздів Київ – Фастів

П'ятниця, 9 червня 2023, 18:51 - Олексій Павлиш

Розклад руху приміських поїздів Київської кільцевої електрички з 10 червня змінюється на літній сезон.

Про це повідомили в УЗ.

"З введенням цих змін, Укрзалізниця зокрема змінить частоту курсування приміських поїздів на одному з найбільш популярних напрямків: між Києвом та Фастовом", - йдеться у повідомленні.

Так, з 10 червня у денні години інтервал руху приміських рейсів становитиме до 60 хвилин.

Рейси з Києва до Фастова, яких торкнулися зміни, відправлятимуться наступним графіком:

  • поїзд №6001 - відправлятиметься о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);
  • поїзд №6015 - о 12:27;
  • поїзд №6017 - о 13:34;
  • поїзд №867 - о 14:33;
  • поїзд №6019 - о 15:13;
  • поїзд №6021 - о 15:29.

Крім цього, додали ще один вечірній рейс: поїзд №6035 - відправлятиметься з Києва до Фастова о 22:36.

Економічна правда

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