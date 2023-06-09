УЗ на літній сезон змінює розклад приміських поїздів Київ – Фастів
П'ятниця, 9 червня 2023, 18:51 -
Розклад руху приміських поїздів Київської кільцевої електрички з 10 червня змінюється на літній сезон.
Про це повідомили в УЗ.
"З введенням цих змін, Укрзалізниця зокрема змінить частоту курсування приміських поїздів на одному з найбільш популярних напрямків: між Києвом та Фастовом", - йдеться у повідомленні.
Так, з 10 червня у денні години інтервал руху приміських рейсів становитиме до 60 хвилин.
Рейси з Києва до Фастова, яких торкнулися зміни, відправлятимуться наступним графіком:
- поїзд №6001 - відправлятиметься о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);
- поїзд №6015 - о 12:27;
- поїзд №6017 - о 13:34;
- поїзд №867 - о 14:33;
- поїзд №6019 - о 15:13;
- поїзд №6021 - о 15:29.
Крім цього, додали ще один вечірній рейс: поїзд №6035 - відправлятиметься з Києва до Фастова о 22:36.
Економічна правда