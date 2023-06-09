Державна архітектурна інспекція отримала постійного керівника

Державну інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) очолив Олександр Новицький.

Відповідне рішення було ухвалене на засідання уряду 9 червня, повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Посада була вакантною з березня 2023 року.

Новицький увесь цей час був виконувачем обов'язків керівника ДІАМ. Крім того, у зв'язку з тимчасовим статусом, Новицький продовжував очолювати департамент сервісних послуг цього ж органу.

Трудова діяльність Олександра Новицького на державній службі

З 2013 року працював у Головному управлінні економіки Київської обласної державної адміністрації та Управлінні з питань власності Київської ОДА.

У 2014-2015 роках обіймав посаду головного спеціаліста відділу загального контролю Департаменту контролю за дотриманням реєстраційного законодавства Державної реєстраційної служби України.

З 2014 по 2017 роки працював в Головному управлінні юстиції у Київській області.

У 2017 – 2021 роках реалізовував антикорупційну реформу, працюючи у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

В 2021 році доєднався до команди новоствореного органу виконавчої влади Державної інспекції архітектури та містобудування України. Виконував обов’язки Директора Департаменту сервісних послуг, а у 2022 році був призначеним на цю посаду.

7 березня 2023 року на засіданні Уряду було прийнято рішення про призначення Олександра Новицького тимчасово виконувачем обов’язків Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Нагадуємо:

Посада голови ДІАМ звільнилася 6 березня, у зв'язку з призначенням колишнього керівника - Семена Кривоноса, директором Національного антикорупційного бюро України.

ДІАМ була створена у грудні 2020 року й у вересні 2021 року замінила Державну архітектурно-будівельну інспекцію. Семен Кривонос очолював інспекцію з травня 2021 року.