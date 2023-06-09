Уряд за рік виплатив понад мільярд гривень у якості грантів для бізнесу

За рік на гранти на старт або розширення бізнесу держава спрямувала понад 1 мільярд гривень бюджетних коштів.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає пресслужба відомства.

"Грантова програма "Власна справа" - це не лише програма підтримки розвитку бізнесу, це ще й один з елементів політики стимулювання повернення додому українців, що змушені були виїхати за кордон через війну. Ми розуміємо, що повертатись вони будуть за наявності щонайменше чотирьох умов - безпеки, можливості працювати і мати доступ до житла, а також розвиватись", - зазначила Бережна.

У Мінекономіки сподіваються, що можливість отримати від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення бізнесу стимулюватиме підприємців повертатись в Україну.

"Загалом за майже рік дії грантової програми ми маємо понад 5200 переможців і держава вже інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу понад 1 млрд грн через гранти", - зазначила заступниця міністра.

За грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант до 250 тис грн на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту, і грант має бути повернутий державі у вигляді сплачених підприємцем податків та зборів впродовж трьох років своєї діяльності.

Економічна правда