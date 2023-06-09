В американських і багамських регуляторів виникли суперечки щодо банкрутства FTX

Суддя, який здійснює нагляд за банкрутством FTX в США, заявив у четвер, що він не буде передавати в суд Багамських островів такі ключові питання, як те, яка організація FTX повинна збирати активи і виплачувати кошти клієнтам збанкрутілої криптобіржі.

Про це пише Reuters.

Ліквідатори FTX Digital Markets, дочірньої компанії біржі на Багамських островах, попросили американського суддю у справах про банкрутство Джона Дорсі дозволити їм звернутися до Верховного суду Багамських островів з проханням винести рішення про те, що компанія контролювала криптобіржу FTX.com для міжнародних клієнтів.

Команда з питань банкрутства FTX в США прагне заблокувати судовий процес на Багамських островах, називаючи його захопленням влади, яке може зірвати постійні зусилля компанії з виплати коштів клієнтам.

Дорсі поставив під сумнів цінність рішення суду Багамських островів під час судового засідання в четвер у Вілмінгтоні, штат Делавер, заявивши, що він збереже владу над активами на суму 7 мільярдів доларів, повернутими американськими боржниками, незалежно від того, яке рішення винесе суд Багамських островів. За словами Дорсі, обидва суди повинні будуть отримати дозвіл на переведення активів зі США на Багамські острови.

"Вони не перейдуть до FTX Digital, поки я не скажу, що вони перейдуть до FTX Digital", - сказав Дорсі.

Адвокат багамських ліквідаторів Кріс Шор сказав, що рішення суду Багамських островів роз'яснить обов'язки кожної зі сторін і забезпечить основу для співпраці між справою про банкрутство в США і процедурою примусової неплатоспроможності на Багамських островах.

Справа про неплатоспроможність на Багамських островах розпочалася за день до того, як FTX Trading та понад 100 афілійованих компаній подали заяву про захист від банкрутства в штаті Делавер, щоб вирішити питання про те, що компанія зловживала і втратила мільярди криптовалютних депозитів клієнтів.

Дорсі заявив, що винесе остаточне рішення в п'ятницю, і закликав обидві сторони спробувати дійти згоди щодо суперечки протягом ночі.

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Економічна правда