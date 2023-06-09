У роботодавців в Україні зростає попит на пенсіонерів, студентів та людей без досвіду

На тлі дефіциту робочої сили в Україні, що поступово зростає, роботодавці все частіше пропонують роботу пенсіонерам, студентам та людям без досвіду.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, яка аналізувала інформацію сайту Work.ua.

Так, кількість вакансій продовжує рости та у травні сягнула 90 тисяч.

Найбільший приріст пропозицій роботи у травні до квітня стався у таких сферах, як "Будівництво, архітектура" (+21%), "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (+17%) та "Сфера обслуговування" (+15%).

Водночас кількість нових та оновлених резюме зросла за місяць лише на 4%.

Серед вакансій помітно зросла кількість пропозицій для пенсіонерів (+18%), людей з інвалідністю, ветеранів та студентів (+15%). Роботодавці все ще активно розглядають кандидатів без досвіду — +17% пропозицій роботи за місяць.

Спостерігається й позитивна динаміка за наймами: у травні зафіксовано 1226 наймів. Це найвищий показник за рік та навіть більше, аніж було у травні 2021.

Більше третини цих наймів — кандидати з досвідом 5 і більше років. Наймів кандидатів без досвіду — 11%.

Нагадуємо:

Згідно з даними Національного банку, станом на червень 2023 року реальні зарплати українців у приватному секторі фактично припинили падіння. Це відбувалося на тлі посилення конкуренції за робочу силу.

З огляду на дефіцит робочої сили, більшість підприємств (91%) не планують змін у кількості працівників. Це показало опитування Інституту економічних досліджень.

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