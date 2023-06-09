Київська влада ініціює зміни законодавства щодо будівництва укриттів

Через прогалини законодавства забудовники оминають вимоги щодо обов'язкового облаштування в будинках укриттів.

Про це повідомляє Київміськдержадміністрація.

"Забудовники, на жаль, оминають наявні вимоги обов'язкового облаштування в будинках укриттів. Причина - у прогалинах чинного законодавства, що вимагає передбачати укриття в проєкті будівництва або можливість користуватися укриттям поруч. Так от: "або" не повинно бути", - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"До чого це призвело, ми бачимо: у фонді захисних споруд практично відсутні новобудови", - додав він.

Крім того, він зазначив, що ДСНС і місцеве самоврядування усунені від процесу прийняття будинків в експлуатацію.

За даними КМДА, із 4,2 тис. перевірених укриттів у столиці придатні до використання 2,9 тис., ще 736 можуть бути укриттями за умови їх належного облаштування. 578 об'єктів не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути обладнані укриття.

Нагадуємо:

У двох районах Києва виявили розкрадання на ремонті укриттів загалом на 1,3 млн гривень.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", який, зокрема, передбачає обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах, президент підписав у серпні 2022 року.