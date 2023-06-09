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У "Дії" з'явилась ще одна військова облігація – Сімферополь

П'ятниця, 9 червня 2023, 15:15 - Олексій Павлиш

У застосунку "Дія" відтепер можна доступна ще одна військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Сімферополю.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Дата виплати за облігацією - 15 січня 2025 року, ставка - 19,5%.

 
фото: Telegram Федорова

Придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку Дія. Для цього потрібно:

  1. зайти у Дію
  2. на головному екрані клікнути на Військові облігації
  3. обрати облігацію, партнера й кількість
  4. підписати та оплатити будь-якою карткою
  5. облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Як зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров, крім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.  

Економічна правда

Дія облігації Мінцифри
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