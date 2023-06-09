У "Дії" з'явилась ще одна військова облігація – Сімферополь

У застосунку "Дія" відтепер можна доступна ще одна військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Сімферополю.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.

Дата виплати за облігацією - 15 січня 2025 року, ставка - 19,5%.

фото: Telegram Федорова

Придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку Дія. Для цього потрібно:

зайти у Дію на головному екрані клікнути на Військові облігації обрати облігацію, партнера й кількість підписати та оплатити будь-якою карткою облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.

Як зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров, крім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.

Економічна правда