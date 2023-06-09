У "Дії" з'явилась ще одна військова облігація – Сімферополь
П'ятниця, 9 червня 2023, 15:15 -
У застосунку "Дія" відтепер можна доступна ще одна військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Сімферополю.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в Telegram.
Дата виплати за облігацією - 15 січня 2025 року, ставка - 19,5%.
Придбати облігації можна за кілька кліків у застосунку Дія. Для цього потрібно:
- зайти у Дію
- на головному екрані клікнути на Військові облігації
- обрати облігацію, партнера й кількість
- підписати та оплатити будь-якою карткою
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами.
Як зазначив голова Мінцифри Михайло Федоров, крім Сімферополя, доступні Ялта, Севастополь, Донецьк і Маріуполь.
Економічна правда