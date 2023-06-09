Нафта завершує падінням другий тиждень поспіль

Ціни на нафту падають другий тиждень поспіль через занепокоєння щодо попиту з боку Китаю та через скептицизм щодо укладання ядерної угоди між США та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 26 центів, або 0,3%, до 75,70 доларів за барель до 07:36 за Гринвічем.

Ф'ючерси West Texas Intermediate у США знизилися на 22 центи, також знизившись на 0,3%, до 70,94 доларів за барель.

Обидва контрольні показники знизилися приблизно на 1 долар у четвер, відновившись від попередніх втрат у понад 3 долари після того, як США та Іран спростували повідомлення Middle East Eye про те, що вони близькі до ядерної угоди.

Протягом тижня вони на шляху до втрат приблизно на 1%, подібно до минулого тижня.

Що вплинуло на ціни

"Очікується, що найближчим часом ціни на нафту залишаться в діапазоні приблизно на 3 долари вище і нижче 70 доларів за WTI", — вважає товарний аналітик Rakuten Securities Сатору Йосіда.

Ціни на нафту зросли на початку тижня після того, як Саудівська Аравія на вихідних пообіцяла суттєво скоротити видобуток, але вони скоротили зростання завдяки зростанню запасів палива в США та слабким даним про китайський експорт.

Очікування скорочення пропозиції та підвищення попиту, оскільки Сполучені Штати вступають у сезон літніх відпусток, коли все більше людей їздять на автомобілі, компенсуються занепокоєнням щодо повільного зростання попиту на пальне в Китаї.

Хоча економічне відновлення Китаю відбувалося повільніше, ніж очікувалося, Індії, яка є третьою за величиною споживачу нафти у світі, вдалося зберегти економічну динаміку.

Висока промислова діяльність сприяла стрімкому зростанню споживання пального в Індії в травні, підвищивши продажі дизельного палива до рекордного рівня.

Деякі аналітики очікують, що ціни на нафту зростуть, якщо Федеральна резервна система США не підвищить ставку на наступному засіданні 13-14 червня.