НБУ пояснив, коли банки почнуть знижувати відсотки за гривневими вкладами

У Національному банку дали прогноз, як довго банки триматимуть високі ставки за вкладами в національній валюті.

Про це йдеться у Телеграм-каналі регулятора.

"Для захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ підтримує курсову стабільність, зберігає високу облікову ставку та додатковими заходами спонукає банки активніше боротися за вкладників. Тож процентні ставки за гривневими депозитами продовжують зростати", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні більшість банків пропонують за вкладами в національній валюті 15-20% річних, що дає змогу захистити заощадження від знецінення.

Така ситуація, запевняють в Нацбанку, триватиме довго.

"НБУ і надалі працюватиме над збереженням привабливості гривневих заощаджень. Для цього облікова ставка ще тривалий час залишатиметься високою. Також НБУ триматиме під контролем ситуацію на валютному ринку", - зазначають в Нацбанку.

За поточних умов ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишатимуться високими, кажуть в НБУ.

"Водночас у наступні роки, коли безпекові ризики знизяться, а інфляція сповільниться, очікується зменшення кредитних ставок", - спрогнозували в НБУ.

Нагадуємо:

На початку травня Нацбанк оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому суттєво покращив бачення майбутнього економіки країни. Найважливіше, що НБУ оновив прогноз щодо облікової ставки. Раніше він вважав, що знизить її лише в другому кварталі 2024 року, а зараз – уже наприкінці 2023 року.

Нацбанк вважає, що ставки за депозитами можуть зростати й надалі.

Потенціал для росту ставок бачать і аналітики, проте дохідність зростатиме не за всіма вкладами. Особливо значні зміни спостерігаються в сегменті ставок за депозитами на три місяці.

Однак закріплювати високі ставки на довші періоди там не стануть.

Якщо цикл зниження ключової ставки почнеться у 2023 році, то зараз, імовірно, найвищі відсоткові ставки за гривневими інструментами. Щонайменше за тими, термін обігу яких перевищує шість місяців. Отже, зараз може бути найкращий час для розміщення коштів під найвищі відсотки.

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