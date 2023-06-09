Курс валют 9 червня: скільки коштують готівкові долар та євро

У п’ятницю, 9 червня, гривня дещо ослабла проти долара та євро на "чорному" ринку та в касах банків.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,03 - 37,23 грн проти котирувань у 36,99 - 37,18 у четвер.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,12 - 40,36 грн проти курсу 39,97 - 40,21 грн за євро в четвер.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,3 грн (курс на 8 червня – 36,85 - 37,3 грн);

Євро – 39,75 - 40,4 грн (курс на 8 червня – 39,75 - 40,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,72 - 37,22 грн;

Ощадбанк – 36,6 - 37,6 грн;

Укрексімбанк – 36,6 - 37,3 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.