Британія розширила санкції проти Білорусі: заборонили імпорт золота та експорт технологій для ВПК
Велика Британії розширила санкції проти Білорусі, новий пакет націлений на обмеження експорту з країни-союзника РФ та придушення обходу Росію західних санкцій.
Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Великої Британії.
Новий пакет санкцій забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку, які є джерелами доходу для режиму Лукашенка, спираючись на заходи, введені в липні минулого року щодо заборони імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.
"Ми також блокуємо експорт до Білорусі з Великобританії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї", - йдеться в повідомленні.
Також нові заходи уряду Об’єднаного Королівства дають можливість перешкоджати білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Великобританії.
Компанії соціальних медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції, як це вже відбувається з російськими пропагандистськими організаціями.
Інші заходи в цьому пакеті спрямовані на придушення тих, хто допомагає Росії обходити санкції.
Під санкції також потраплять понад 100 осіб і організацій, які підтримували репресії у Білорусі.
Економічна правда