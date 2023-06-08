Британія розширила санкції проти Білорусі: заборонили імпорт золота та експорт технологій для ВПК

Велика Британії розширила санкції проти Білорусі, новий пакет націлений на обмеження експорту з країни-союзника РФ та придушення обходу Росію західних санкцій.

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Новий пакет санкцій забороняє імпорт золота, цементу, деревини та каучуку, які є джерелами доходу для режиму Лукашенка, спираючись на заходи, введені в липні минулого року щодо заборони імпорту та експорту товарів на суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Ми також блокуємо експорт до Білорусі з Великобританії банкнот і обладнання, а також товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї", - йдеться в повідомленні.

Також нові заходи уряду Об’єднаного Королівства дають можливість перешкоджати білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду у Великобританії.

Компанії соціальних медіа та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських ЗМІ, які потрапили під санкції, як це вже відбувається з російськими пропагандистськими організаціями.

Інші заходи в цьому пакеті спрямовані на придушення тих, хто допомагає Росії обходити санкції.

Під санкції також потраплять понад 100 осіб і організацій, які підтримували репресії у Білорусі.

Економічна правда