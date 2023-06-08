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Будівництво Росією АЕС в Угорщині: Україна направила ноту Єврокомісії

Четвер, 8 червня 2023, 18:04

Санкції проти Росії мають бути поширені на атомну галузь, будівництво "Росатомом" АЕС в Угорщині, на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС, виглядають "сюрреалістично".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна скерувала ноту до Європейської комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з Росією.

"Україна направила ноту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з Росією. "Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти. Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто. Порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні", - наголосив Шмигаль.

"На тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають "сюрреалістично", - додав він.

Україна наполягає, що санкції проти Росії мають бути посилені, зокрема в таких сферах, як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - сказав Шмигаль.

Нагадуємо:

Наприкінці травня Європейська комісія схвалила зміни до контрактів на будівництво нових реакторів на угорській АЕС "Пакш", які були укладені дев'ять років назад з "Росатомом".

Угорщина планує розширити свою АЕС двома реакторами ВВЕР російського виробництва. Потужність кожного складає 1,2 гігавата. Проєкт добудови було передано "Росатому" без тендера ще у 2014 році.

У квітні поточного року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Москви домігся угоди щодо збільшення поставок газу з Росії та оновив угоду про фінансування атомної електростанції "Пакш".

Водночас у березні Франція й Угорщина почали переговори про співпрацю в атомній енергетиці, що в підсумку може призвести до розриву договору з Росією на розширення угорської АЕС. Як писала Financial Times, Угорщина може послабити свій промосковський курс, якщо переговори з Францією увінчаються успіхом. Тоді ЄС буде простіше вводити санкції проти російського ядерного експорту через війну на Україні, чому Будапешт наразі чинить опір.

Угорщина АЕС Росія
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