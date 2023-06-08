Втрати врожаю на затоплених територіях можуть сягнути декількох мільйонів тонн

Через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС може бути втрачено декілька мільйонів тонн українського врожаю, лише на правобережжі Херсонщини втрачено 100 тисяч тонн.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що затоплені землі потребують повної агроекологічної оцінки стану грунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення грунтів.

За його словами, на цих угіддях вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця.

"Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю", − додав чиновник.

Висоцький наголосив, що наразі важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декількох сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тис тонн врожаю.

Найбільшою загрозою для міжнародної продовольчої безпеки є неможливість без зрошення вирощувати декілька мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Економічна правда